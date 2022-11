Osteuropa-Expertin Sabine Adler spricht in der VHS zum Thema „Die Ukraine und wir“

Die Volkshochschule Ravensburg, die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Reinhold-Maier-Stiftung laden ein zur Abendveranstaltung mit der Journalistin Sabine Adler zum Thema „Die Ukraine und wir“ am Mittwoch, 7. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle, Gartenstraße 33.

Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks, nimmt in ihrer Analyse nicht nur die Ukraine und den aktuellen Krieg in den Blick, sondern vor allem Deutschlands Rolle – wirtschaftlich, politisch, medial – in Bezug auf das von Russland überfallene Land, heißt es in der Pressemitteilung. Als langjährige und hellsichtige Beobachterin ziehe sie eine kritische Bilanz: politische Versäumnisse, Lobbyismus, Doppelmoral und ein verlogener Pazifismus seien über weite Strecken bestimmend gewesen.

Unter anderem folgenden Fragen wird in der Veranstaltung nachgegangen: Welche konkreten Schlüsse gilt es vor dem Hintergrund von Krieg und Gewalt in der Ukraine zu ziehen? Wie kann das deutsch-ukrainische Verhältnis auf eine bessere Grundlage gestellt werden? Inwieweit zeichnet sich die Bereitschaft in Deutschland ab, eigene Fehler zu korrigieren? Dr. Hendrik Groth wird als Moderator durch den Abend führen. Die Buchhandlung Osiander wird einen Büchertisch mit Frau Adlers Buch „Die Ukraine und wir“ zur Verfügung stellen.