Osterprogramm für die Familie

Bedeckter Himmel und immer wieder einsetzender leichter Regen hat Groß und Klein nicht davon abhalten können, am Samstag an den vielen Osteraktionen in Ravensburg mitzumachen. Unter dem Motto „Spiel und Spaß mit dem Osterhas“ wurde in der Innenstadt viel geboten. An der Zughaltestelle für das beliebte Osterbähnle herrschte zeitweise großer Andrang für die Fahrgäste. Für Freude und Verblüffung sorgte auch der Zauberer Mirakuli, der mit seinen Tricks vor dem Lederhaus die Ostergäste in den Bann zog. Hasen zum Streicheln gab es für die Kleinen am Holzmarkt sowie viele verschiedene bunte Spiel- und Bastelaktionen rund um den Osterhas an mehreren Ständen in der Innenstadt. Selbst der Himmel heiterte sich durch mehrere blaue und weiße Luftballons auf, die mit einem Namenskärtchen versehen am Weitflug-Wettbewerb teilnahmen. Das Programm wurde von der Initiative Ravensburg angeboten.