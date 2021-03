Ostern mit Freiluft-Angeboten

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr können die katholischen Christen die Karwoche und Ostern diesmal wieder mit Gottesdiensten feiern, teilt die katholischen Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte mit. Nur in den Landkreisen, in denen an drei aufeinander folgenden Tagen die 7-Tages-Inzidenz bei über 200 liegt, seien keine Gottesdienste in Präsenz mehr möglich.

In den meisten Gemeinden werden die klassischen Liturgien der Kar- und Ostertage gefeiert. In den Innenstadtkirchen Liebfrauen, Heilig Kreuz, Christkönig, St. Christina und St. Jodok ist keine Anmeldung zu den Gottesdiensten nötig. Da jedoch wegen des erforderlichen Abstands nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht, könnte es sein, dass bei einer vollen Belegung die Ordner Menschen abweisen müssen. Ein „Kreuzweg in der Stadt Ravensburg“ wird in einer Broschüre vorgestellt, die in den Innenstadtkirchen zum Mitnehmen ausliegt. Anhand von Bildern und Texten zur Stadtgeschichte führt er durch die Innenstadt vom Obertor zur Jodokskirche.

In der Jodokskirche lädt die Initiative „Kirche in der Stadt“ am Gründonnerstag von 17 bis 19 Uhr Besucher dazu ein, an einem langen Tisch kurz Platz zu nehmen, Gedanken auf die Tischdecke zu schreiben, Musik und Licht, kurze Impulse, das Evangelium des Gründonnerstages prägen die Atmosphäre des Kirchenraumes und es gibt Brot zum Mitnehmen. Am Karsamstag liegen in der Kirche kleine Ostertüten mit einem Ostergruß zum Mitnehmen aus. In der Osternacht wird die Kirche hell erleuchtet sein. Die brennende Osterkerze und die Figur des auferstandenen Christus stehen am Fenster der Kirchentüre, um symbolisch die Botschaft der Auferstehung in die Stadt zu senden.

Die Jugendkirche Joel wird eine Aufzeichnung des Karfreitagsgottesdiensts „Passion und Percussion“ um 15 Uhr im Internet übertragen. In Kooperation mit der Musikschule Ravensburg können die Zuschauer den Passions-Weg Christi in Bildern, Worten und Klängen mitgehen (Infos: www.jugendkirche-ravensburg.de).

Die Kirche St. Christina wird am Gründonnerstag während einer „Nacht des Wachens“ von 19 bis 7 Uhr offen sein fürs Gebet. Die Gebetsstunden werden gemeinsam mit der Gemeinschaft Immanuel gestaltet. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Pfarrbüro Liebfrauen. Am Karfreitag gestaltet der Frauenbund um 9 Uhr einen Kreuzweg in der Kirche. Ab 14 Uhr ist eine persönliche Kreuzverehrung möglich. Am Karsamstag wird bei jeder Witterung um 21 Uhr eine Wortgottesfeier mit Osterfeuer im Freien auf dem neuen Friedhof gefeiert. Früh um 6 Uhr morgens startet am Ostermontag vor dem Pfarrhaus ein rund anderthalbstündiger „Emmaus-Gang“ auf dem Psalmenweg der St. Christina-Höhe.

Auf dem Vorplatz der Heilig-Kreuz-Kirche finden am Karsamstag um 18.30 und um 19.30 Uhr am Osterfeuer jeweils halbstündige Ostergottesdienste mit Elementen der Osternachtfeier für Familien mit Kindern statt. Um eine Anmeldung über die Homepage der Kirchengemeinde (www.kath-rv.de) wird gebeten.

In den Gemeinden von Ravensburg Süd ist zu allen Gottesdiensten an den Kar- und Ostertagen eine Anmeldung erforderlich. In Oberzell befindet sich seit Beginn der Fastenzeit eine Kreuzweginstallation im Wald. Der Weg ist ab der Grundschule Oberzell ausgeschildert und führt durch den Wald Richtung Klöcken. Bis zum 30. März können in den Pfarrbüros Obereschach, Weißenau und Oberzell Osterpäckchen bestellt werden. Diese sind gedacht für Personen, die nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können.

Am Karfreitag gibt es um 10 Uhr einen Kinderkreuzweg in der Kirche in Weißenau. In Oberzell und Obereschach sind Familien ganztags zu einem Stationenweg eingeladen. Der Weg verläuft in Obereschach von der Kirche St. Johannes bis zum Wegkreuz in Oberhofen; in Oberzell ist der Start ab der Grundschule ausgeschildert.

Am Ostermontag sind die Gottesdienstbesucher in Oberzell eingeladen, sich im Anschluss an den Gottesdienst in Zweiergruppen wie die Emmaus-Jünger auf den Weg zu machen und sich über Impulsfragen auszutauschen. Für Familien gibt es ganztags an zwei Orten die Möglichkeit, eine Emmaus-Weg-Geschichte mit mehreren Stationen und Aufgaben zu erleben, die in Oberzell an der Kirche St. Antonius und in Oberhofen an der Lukaskirche beginnt.

Von Karsamstag bis Sonntag, 18. April, können sich Interessenten in der Allee zwischen Weißenau und Mariatal auf einen Inspirationsweg machen, bei dem Plakate österliche Impulse geben.

Neben den Feiern in den Kirchen, zu denen man sich anmelden muss, haben auch die katholischen Christen im Westen der Stadt einige Angebote im Freien vorbereitet. In Richtung Ostern geht es bis 6. April auf einem Geschichtenweg durch Schmalegg. Die „Wegbeschreibungen“ liegen in der Kirche aus. Die Ministranten von Bavendorf bieten von Gründonnerstag bis Karsamstag einen Jugendkreuzweg für Jung und Alt. Start ist in Oberweiler etwa 300 Meter von Bavendorf Richtung Oberzell an der Bushaltestelle direkt neben der Straße. Mit Smartphone und Kopfhörer können sich die Besucher von Plakat zu Plakat auf den Weg machen.

Für Kinder und Familien gibt es am Karfreitag zwischen 10 und 14 Uhr die Möglichkeit, Jesus bei einem größeren Rundgang um die Dreifaltigkeitskirche auf seinem Leidensweg mit Liedern, Gebeten und einer biblischen Geschichte zu begleiten. Mitbringen sollte man Stifte, Taschenmesser, etwas zum Trinken und ein Handy, damit QR-Codes entschlüsselt werden können.