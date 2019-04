Osterkonzert in der Oberschwabenhalle

Die Vaterunser-Bitte steht im Zentrum des Lobpreiskonzertes am Ostermontag, 22. April, um 19 Uhr in der Ravensburger Oberschwabenhalle. Mehr als 2000 Christen verschiedener Konfessionen und Altersgruppen werden zu der Mischung aus Gottesdienst und Konzert erwartet, so die Ankündigung. Generations- und konfessionsübergreifend wollen sie die Auferstehung Jesu feiern.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Ravensburger Lobpreiskonzerte. Gäste kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf dem Programm stehen sowohl moderne Stücke aus dem Bereich Rock und Pop als auch besinnliche Hymnen. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Nähere Infos unter www.lobpreiswerkstatt.de oder Telefon 0751 / 363630 (Gemeinschaft Immanuel Ravensburg).