OSK zeigt Schülern die fatalen Folgen des Rauchens

Herzinfarkt, Raucherlunge, Beinamputation: bei der Anti-Rauch-Veranstaltung der Oberschwabenklinik nehmen Ärzte und Patienten kein Blatt vor den Mund. „Die üblichen Kampagnen lassen die meisten Jugendlichen kalt“, weiß Prof. Dr. Günther J. Wiedemann, langjähriger Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. Dass mindestens vier der berühmten Marlboro-Männer an den Folgen des Rauchens starben, sei für viele zu weit weg, zu lange her und damit wenig abschreckend. Auch an die typischen Ekel-Bilder auf Zigarettenschachteln haben sich die meisten gewöhnt.

Deshalb kommen im Präventionsprogramm der OSK auch Patienten zu Wort, die im ganz realen Leben unter den Folgen ihres Tabakkonsums leiden. „Die Reue kommt für mich selbst spät“, erzählt einer der Betroffenen, der im Rollstuhl sitzt. „Wenn ich damit aber auch nur einen jungen Menschen vom Rauchen abhalten kann, hat es sich für mich schon gelohnt.“

Nach zwei Jahren Coronapause dürfen 70 Siebtklässler des Albert-Einstein-Gymnasium die zweite Premiere der Veranstaltung miterleben. Sie seien gerade in dem Alter, in dem viele zum ersten Mal zur Zigarette greifen, sagt Prof. Dr. Florian Seeger, Chefarzt der Kardiologie am EK. Gemeinsam mit Dr. Dominik Jost, dem Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, macht er auf die gravierenden Folgen des Tabakkonsums für die Blutgefäße und damit auch für die Durchblutung des Herzens aufmerksam. „Wie bei einem verkalkten Wasserrohr können unsere Arterien sich durch Ablagerungen verengen“, erklärt der Mediziner. „Die Folge kann ein Herzinfarkt sein, der tödlich endet, wenn man nicht blitzschnell reagiert.“

Dass der Zigarettenkonsum bei Jugendlichen sich in den letzten dreißig Jahren halbiert hat, ist für die OSK-Chefärzte noch kein Grund zur Entwarnung. Aromatisiertes „Dampfen“ wie mit Shishas oder E-Zigaretten, werde stattdessen immer beliebter.

„Für uns Mediziner macht es keinen Unterschied, ob ein junger Mensch raucht oder dampft, wir wollen Gesundheit“, so der Standpunkt Wiedemanns. Seit nunmehr 14 Jahren hat er sich dem Kampf gegen das Rauchen verschrieben und organisiert Präventionsveranstaltungen für Jugendliche. Für ihn gehört die Gesundheitsförderung unbedingt auch in die Lehrpläne. Jungen Menschen soll klarwerden, dass das vorübergehende Glücksgefühl des Nikotingenusses die langfristigen Schäden nicht wert ist.