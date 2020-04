OSK: Zahl der Corona-Patienten steigt sprunghaft an

Einen starken Anstieg an Covid-19-Patienten hat die Oberschwabenklinik (OSK) in ihren Häusern in Ravensburg und Wangen am Wochenende verzeichnet. Nachdem am Freitag nur noch 13 Patienten in den beiden Krankenhäusern lagen, sind es jetzt wieder 19 – plus acht Verdachtsfälle. Das sagte OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Viele Patienten seien am Samstag und Sonntag über die Notaufnahme gekommen. Der Grund für den Anstieg könnte sein, dass manche Menschen die Kontaktverbote über die Osterfeiertage nicht allzu genau genommen hätten, glaubt Leiprecht. „Zeitlich würde das passen. Aber sicher wissen wir das nicht. Allerdings können wir unverändert keine Entwarnung geben.“

Zur Erklärung: Da es eine Zeitlang dauert, bis ein Infizierter erste Symptome zeigt und diese anfangs selbst bei schweren Verläufen häufig mild sind, rechnet man von der Ansteckung bis zur Notwendigkeit, im Krankenhaus behandelt zu werden, mit einem Zeitverzug von durchschnittlich zwei Wochen. Wer sich über Ostern angesteckt hat, hat das also wahrscheinlich an diesem Wochenende bemerkt.

Von den 19 bestätigten Fällen sind vier auf den Intensivstationen (je zwei in Ravensburg und Wangen, Bad Waldsee ist immer noch coronafrei). Beatmet werden muss momentan niemand. Die anderen Patienten liegen in normalen Krankenhausbetten (zehn in Ravensburg, fünf in Wangen).

Den Höchststand an Patienten hat der kommunale Klinikverbund am 15. April mit 32 bestätigten Fällen verzeichnet. Seit Mitte März hätten die Zahlen immer um die 30 gelegen, danach kam der starke Rückgang. 57 Menschen hat die OSK zwischenzeitlich als geheilt entlassen, drei starben im Elisabethenkrankenhaus (EK), zwei in Wangen. Der sechste Covid-19-Tote im Landkreis soll zu Hause gestorben sein.