OSK verabschiedet 18 Jungärzte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

18 Ärztinnen und Ärzte haben an der Oberschwabenklinik (OSK) ihr Praktisches Jahr absolviert und erfolgreich ihr drittes Staatsexamen bestanden. Geschäftsführer Franz Huber dankte ihnen bei der feierlichen Verabschiedung für ihre geleistete Arbeit und gratulierte ihnen zu ihrer Ausbildung. 16 künftige Ärzte absolvierten ihre Prüfung in Ravensburg, zwei in Wangen. Geschäftsführer Franz Huber nahm die Ehrung in Ravensburg vor: „Wir als Oberschwabenklinik tun alles dafür, dass die Ausbildung höchsten Ansprüchen genügt, und würden uns sehr freuen, viele von Ihnen wiederzusehen.“

In den zwölf Monaten an der OSK absolvierten die Jungmediziner zahllose Praxiskurse sowie theoretischen wie praktischen Unterricht. Neben der täglichen Arbeit auf den Stationen kam auch das Handwerk nicht zu kurz, etwa in Form von chirurgischen Naht- und Knotenkursen, Gips- und Verbandkursen, Sonoseminaren sowie Notfallmedizin- und Reanimationslehrgängen. Neben allem Fachwissen aber ist für Professor Thilo Welsch, Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, nicht zuletzt die Haltung, das Ethos wichtig: „Es wird immer Phasen und Zeiten geben, in denen wir Ärzte Stress haben, Zeitdruck, auch ökonomischen Druck. Deshalb ist es umso wichtiger zu sagen: Achten Sie bitte darauf, dass Sie jeden Ihrer Patienten so behandeln, als ob es Ihre Mutter oder Ihr Vater ist, egal ob es am Telefon ist, am Bett oder im OP-Saal. Gehen Sie nach dieser Maxime vor, machen Sie keine Kompromisse. Dann sind Sie eine gute Ärztin und ein guter Arzt. Behandeln Sie Ihre Patienten wie Familienmitglieder, dann machen wir die richtige Medizin.“

Der Chefarzt sparte nicht mit Lob für die 16 Absolventen: „Ihr wart ein richtig guter Jahrgang, es hat sehr viel Spaß gemacht mit Euch.“ Die neuen Berufskollegen gaben das Lob an die OSK und das EK zurück: „Ravensburg wird als Ausbildungsstandort zurecht immer sehr gut bewertet. Es gibt tolle Seminare hier“, sagte PJ-Sprecherin Karoline Mack. „Wir möchten allen Ärzten und dem Personal hier für die gemeinsame Zeit danken und für alles, was wir hier lernen durften.“

Auch in Wangen durften sich zwei Studenten im Praktischen Jahr über ihr drittes Staatsexamen freuen. Dr. Joachim Brückel, Oberarzt in der Klinik für Innere Medizin und PJ-Beauftragter im Westallgäu-Klinikum, gratulierte Janine Sauertnik und Jonathan Linder.