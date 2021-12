OSK-Team impft sogar an den Feiertagen

Die Aktionen der Mobilen OSK-Impfteams im Kreis Ravensburg finden weiterhin statt. Die Ärzte und Mitarbeiter sind sogar an den Weihnachtsfeiertagen im Einsatz. Laut einer Pressemitteilung der Oberschwabenklinik (OSK) stehen für die Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen die mRNA-Impfstoffe von Biontech für Personen unter 30 Jahre und Moderna für Personen über 30 zur Verfügung, zudem der Vektor-Impfstoff Johnson & Johnson.

Wie die OSK weiter mitteilt, wird ab dem Abstand von fünf Monaten zur Zweitimpfung geboostert. Bewohner des Kreises Ravensburg werden gebeten, zu ihrer dritten Impfung die Booster-Angebote des Landkreises von Montag bis Sonntag in der Stadthalle Wangen und Argonnenhalle Weingarten wahrzunehmen (Anmeldung unter www.rv.de).

Erst- und Zweitimpfungen gibt es am Wochenende und in der kommenden Woche zu folgenden Terminen: Samstag, 18. Dezember: Heilig-Geist-Spital Ravensburg, Bachstraße 57, von 9 bis 14 Uhr; Stadthalle Bad Waldsee, Steinachstraße 7, von 12 bis 18 Uhr; Kurhaus am Park in Isny, Unterer Grabenweg 18, von 12 bis 18 Uhr. Sonntag, 19. Dezember: Dorfstadl Ziegelbach (bei Bad Wurzach), Barockstraße 23, 9 bis 15 Uhr; Riedhalle Wilhelmsdorf, Am Riedgarten 12, von 9 bis 15 Uhr; Dorfgemeinschaftshaus Fronreute, Kirchstraße 10, von 9 bis 15 Uhr. Dienstag, 21. Dezember: Festhalle Leutkirch, Herlazhofer Straße 9, von 12 bis 18 Uhr. Mittwoch, 22. Dezember: Heilig-Geist-Spital Ravensburg, Bachstraße 57, von 9 bis 15 Uhr; Turnhalle Altshausen, Ebersbacher Straße 20, von 12 bis 18 Uhr. Donnerstag, 23. Dezember: Heilig-Geist-Spital Ravensburg, Bachstraße 57, von 12 bis 18 Uhr; Turnhalle Altshausen, Ebersbacher Straße 20, von 12 bis 18 Uhr. Heiligabend, Freitag, 24. Dezember: Kurhaus am Park in Isny, Unterer Grabenweg 18, von 9 bis 12 Uhr; Stadthalle Bad Waldsee, Steinachstraße 7, von 9 bis 12 Uhr. Erster Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember: Kurhaus am Park in Isny, Unterer Grabenweg 18, von 9 bis 12 Uhr; Stadthalle Bad Waldsee, Steinachstraße 7, von 9 bis 12 Uhr. Zweiter Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember: Dorfstadl Ziegelbach (bei Bad Wurzach), Barockstraße 23, von 9 bis 12 Uhr; Riedhalle Wilhelmsdorf, Am Riedgarten 12, von 9 bis 12 Uhr.