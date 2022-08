OSK sucht neuen Chefarzt für die Innere Medizin

Die Oberschwabenklinik (OSK) wird die Leitung ihrer Klinik für Innere Medizin am St. Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg erneut neu besetzen. Wie die Verantwortlichen mitteilen, wird Chefarzt Prof. Dr. Alexander Wree, der im Januar die Leitung der Abteilung übernommen hatte, an die Charité in Berlin wechseln. Dort wird er sich einem vor wenigen Wochen genehmigten Forschungsprojekt in seinem Fachbereich stellen und darüber hinaus entsprechenden Lehrverpflichtungen an der Universitätsklinik nachkommen.

Die OSK schreibt die Position neu aus und rechnet damit, dass noch in diesem Jahr der Aufsichtsrat über die Nachfolge entscheiden kann. Bis eine neue Chefärztin oder ein neuer Chefarzt ans EK kommen kann, tritt Professor Dr. Günther Wiedemann wieder an die Spitze der Klinik. Er hat dort 21 Jahre lang die Innere Medizin geleitet und blieb auch nach seinem Ausscheiden als Chefarzt Anfang Januar dem Klinikum eng verbunden.

Günther Wiedemann hat laut Mitteilung an diesem Montag seine alte Aufgabe als Chefarzt wieder übernommen. In der vergangenen Woche hat Oberarzt Dr. Markus Waurick die Innere Medizin geleitet. Günther Wiedemann hatte am EK unverändert ein Arbeitszimmer, um sich im seine Patienten sowie insbesondere auch um den Onkologischen Schwerpunkt zu kümmern, heißt es. „Prof. Wiedemann war nie weg“, sagt OSK-Geschäftsführer Professor Dr. Oliver Adolph. „Wir sind ihm sehr dankbar dafür, dass er sich sofort bereit erklärt hat, mit seiner ganzen Erfahrung die Interimszeit zu überbrücken.“