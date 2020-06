OSK: Sebastian Wolf scheidet aus Geschäftsführung aus

Sebastian Wolf scheidet mit sofortiger Wirkung aus der zweiköpfigen Geschäftsführung der Oberschwabenklinik (OSK) aus. Das gab die OSK am Sonntagmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Aufsichtsrat habe diese Entscheidung getroffen, heißt es in der Mitteilung. Die Funktion des Geschäftsführers für Finanzen, Personal und Infrastruktur soll neu besetzt werden.

„Der Aufsichtsrat möchte damit die Geschäftsführung für die Zukunft neu aufstellen“, heißt es in der Mitteilung. Bis zu einer Nachbesetzung sei das Unternehmen durch seinen seit 1. Juni tätigen Geschäftsführer Oliver Adolph und den Prokuristen Stefan Schoenauer handlungsfähig.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter bedanken sich bei Herrn Dr. Wolf für sein jahrelanges großes Engagement für die Oberschwabenklinik, das das Unternehmen in vielen Bereichen wesentlich vorangebracht hat.“ Wolf kam 2007 als Abteilungsleiter Unternehmensfinanzen und Controlling zur OSK. 2010 übernahm er die Geschäftsführung.

Mitte Mai hatte der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik den Professor Oliver Adolph als weiteren Geschäftsführer neben Sebastian Wolf berufen. Adolph, derzeit Leiter der Stabsstelle OP-Management am Universitätsklinikum Ulm, wechselt zum 1. Juli zur OSK und wird dort die Zuständigkeit für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege übernehmen. Nach dem Ausscheiden der beiden Direktoren Jörg Hempel und Jan-Ove Faust soll die Unternehmensleitung der OSK damit neu strukturiert werden, heißt es aus dem Aufsichtsrat.