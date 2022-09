OSK-Krisengespräch dauert bis in den Abend

Das Krisengespräch zwischen Chefärzten und Geschäftsführung der Oberschwabenklinik (OSK) vor dem Personalausschuss des Aufsichtsrats hat bis in den späten Abend gedauert. Über Ergebnisse war bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ waren nun doch nur Vertreter der Chefärzte und deren Anwalt zugegen, Pfleger und andere Berufsgruppen sollen zu einem späteren Zeitpunkt zu Wort kommen.

Brief von Chefärzten brachte Stein ins Rollen

Wie berichtet, hatten 18 von 22 Chefärzten Ende Juli einen Brief an den OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Harald Sievers, geschickt, in dem sie Geschäftsführer Oliver Adolph das Vertrauen entzogen und der sich wie ein Hilferuf las: „Mit großer Sorge um die Patientenversorgung im Landkreis und die Oberschwabenklinik müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Vertrauensbasis zu Herrn Professor Oliver Adolph als zerrüttet ansehen. Eine konstruktive Zusammenarbeit ist mit ihm nicht möglich.“ Dieser Brief stieß auf große Resonanz. Pflegekräfte und Oberärzte solidarisierten sich mit den Chefärzten, zahlreiche Mitarbeiter schilderten Arbeitsbedingungen, die zum Teil das Patientenwohl gefährden würden und sprachen von einem „fürchterlichen“ Betriebsklima, geprägt von Drohungen und Angst.

Aufsichtsrat tagt wieder am 26. September

Sievers aber wollte nicht mit den Chefärzten ohne die beiden Geschäftsführer sprechen, da er der Meinung war, man müsse „miteinander statt übereinander reden“. Im Landratsamt und Teilen des Aufsichtsrats glaubte man, es handele sich bei der Krise in der OSK nur um „atmosphärische Störungen“, verursacht auch durch den Stress während der Corona-Pandemie. Nach stundenlangen Diskussionen im Aufsichtsrat wurde das gemeinsame Gespräch vor dem Personalausschuss anberaumt. Wichtige Personalentscheidungen kann dieser Ausschuss allerdings nicht treffen, die nächste reguläre Sitzung des Aufsichtsrats findet am 26. September statt. Ein ausführlicher Bericht folgt.