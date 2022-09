Paukenschlag bei der OSK: Prominente Kündigung auf Führungsebene

Das Chaos an der Oberschwabenklinik (OSK) ist perfekt: Nach SZ-Informationen hat Michael Schuler seine Kündigung eingereicht – weil er sich eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Co-Geschäftsführer Oliver Adolph nicht vorstellen kann.

Dieser steht seit Wochen in der Kritik, nachdem ihm zunächst fast alle Chefärzte und anschließend auch knapp 200 Ober- und Assistenzärzte aus dem Klinikverbund das Vertrauen entzogen haben.

Kritik an den Arbeitsbedingungen gibt es ferner von mehreren hundert Pflegekräften. OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht wollte die Information weder bestätigen noch dementieren.

Schuler selbst ist für die „Schwäbische Zeitung“ nicht zu sprechen. Der OSK-Aufsichtsratsvorsitzende Harald Sievers bestätigte die Informationen am Donnerstagvormittag jedoch in einer Mail an die Kreisräte:

Ich möchte Sie gerne kurz informieren, dass Herr Geschäftsführer Michael Schuler nur noch einige Wochen bei der OSK tätig sein wird, weil er gekündigt hat. Damit besteht die Möglichkeit zu einer kompletten strukturellen und personellen Neuaufstellung der Geschäftsführung.

Schnelle Entscheidung zur Besetzung der OSK-Geschäftsführung zugesagt

Das könnte konkret bedeuten, dass sich der Aufsichtsrat nach dem Gespräch mit den Chefärzten, die Adolph in einem Brief das Vertrauen entzogen hatten, von Adolph trennen wird. Damit würde nicht die Lösung gewählt, den im Mai 2023 endenden Vertrag einfach nicht zu verlängern.

Dafür spricht auch, dass Adolph nach dem viereinhalbstündigen Gespräch am Dienstagabend wegen der „vorgerückten Stunde“ gar nicht mehr angehört wurde, obwohl er draußen gemeinsam mit Schuler wartete.

„Die Entscheidung zum weiteren Weg bei der Besetzung der Geschäftsführung für Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege wird der Aufsichtsrat wie angekündigt kurzfristig treffen“, schreibt Landrat Sievers weiter an die Kreisräte. Die nächste reguläre Sitzung findet am Montag, 26. September, statt. Adolph ist momentan im Urlaub.

Wann genau Co-Geschäftsführer Schuler seine Kündigung eingereicht hat, war nicht zu erfahren. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs des Personalausschusses am Dienstag schon vorgelegen hat oder zumindest die Absicht bekannt war.

Der 58-Jährige ist seit Oktober 2021 Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und Infrastruktur, während der 46-jährige Adolph für Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege zuständig ist.

Beide waren gleichberechtigt, was ein hohes Maß an Kollegialität und Kompromissfähigkeit voraussetzt, wenn es auf Chef-Ebene Meinungsverschiedenheiten gibt.

Wie schon seine Vorgängerin Petra Hohmann und viele Ärzte harmonierte Schuler aber offenbar nicht mit Adolph. Hohmann hatte im Frühjahr 2021 bereits nach wenigen Wochen auf Missstände aufmerksam gemacht, sie wurde jedoch nicht gehört, und der Aufsichtsrat trennte sich von ihr.

Harmonierten nicht miteinander: die OSK-Geschäftsführer Michael Schuler und Oliver Adolph (von links). (Foto: Archiv: Felix Kästle)

Später wurde ihr nach einem Vergleich vor dem Landgericht Ravensburg eine Abfindung in Höhe von insgesamt 370 000 Euro gezahlt, verbunden mit einer Stillschweigens-Vereinbarung. Dazu hatte der Vorsitzende Richter in der Güteverhandlung dringend geraten, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden.

Wie es jetzt bei der OSK weitergehen könnte

Sollte sich der Aufsichtsrat von Adolph trennen, wäre die Oberschwabenklinik führungslos, bis jemand anderes gefunden wird. Auf eine Anfrage unserer Zeitung, wie es dann weitergehen könnte, antwortete Sievers ausweichend: „Bei den Personalthemen sind wir aktuell in der entscheidenden Phase des Prozesses, und ich bin zuversichtlich, dass wir auf alle zu klärenden Fragen Antworten finden werden.“

Folgende Möglichkeiten gibt es:

Trotz der schlechten Erfahrungen sucht man erneut eine Doppelspitze, was die Gefahr birgt, dass es bei Unstimmigkeiten wieder keine klare Entscheidungs-Hierarchie gibt. Oder... ... man sucht – wie an vielen Unikliniken und auch privat geführten Krankenhäusern üblich – einen Kaufmännischen Leiter als Geschäftsführer, einen Ärztlichen Direktor und einen Pflegedirektor. Diese Lösung würden die Chefärzte bevorzugen. Zudem könnte für eine Interimszeit auch ein Externer geholt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre... ... die Privatisierung, also der Verkauf des kommunalen Klinikverbundes an einen Konzern wie Helios, Asklepios oder Sana.

Letzteres ist laut Landrat Sievers aber derzeit kein Thema, und wohl auch nicht in naher Zukunft: „Ich stehe persönlich seit meinem ersten Tag klar für eine kommunale Trägerschaft einer sich entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen der Zeit weiter entwickelnden Oberschwabenklinik. Deshalb schließe ich persönlich eine Privatisierung aus. Darüber hinaus sehe ich auch niemanden im Kreistag, der die kommunale Trägerschaft aufgeben will.“