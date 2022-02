OSK eröffnet Spezialstation für Herzerkrankungen

Die Oberschwabenklinik hat seit Jahresbeginn eine neue Einrichtung, die eine schnellere und gezieltere Hilfe unter anderem bei akuten Herzinfarkten ermöglicht und damit die Sterberate weiter verringern soll. In der „Chest Pain Unit“, die eng mit den Intensiv- und Intermediate-Care-Stationen zusammenarbeitet, soll den Patienten im St. Elisabethen-Klinikum noch schneller geholfen werden. Das teilte die Oberschwabenklinik mit.

Ziel ist eine optimale, perfektionierte Versorgung von Patienten mit Brustschmerzen, die häufig an akut lebensbedrohlichen Krankheitsbildern wie Herzinfarkt, Lungenembolie, Angina Pectoris oder Erkrankungen der Hauptschlagader leiden und für die zumeist jede Minute zählt. Durch standardisierte diagnostische Abläufe werde künftig sehr schnell überprüft, ob eine zeitkritische Herzerkrankung ursächlich für die Brustschmerzen ist. In der Ravensburger CPU stehen vier Überwachungsplätze mit Monitorüberwachung zur kontinuierlichen Kontrolle der Atem- und Kreislauffunktion der Patienten zur Verfügung.

Die Spezialstation befindet sich in räumlicher Nähe zu den auch fachlich benachbarten Bereichen: zur Intensivstation, zum Herzkatheterlabor sowie zur radiologischen Diagnostik, etwa dem Computertomographen. All das mache eine schnelle und optimale Versorgung der Patienten rund um die Uhr möglich, heißt in der Mitteilung weiter. „Unser Ziel ist es, die Qualität in der Versorgung von Brustschmerzpatienten noch einmal zu steigern, noch schneller zu diagnostizieren und integrativ und interdisziplinär zu arbeiten“, sagt Prof. Dr. Florian Seeger, Chefarzt für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am EK. „Die Patienten werden direkt kardiologisch untersucht, wir gewinnen an Qualität und Geschwindigkeit.“

Wichtig ist laut Seeger, dass bereits durch den Rettungsdienst diagnostizierte Myokardinfarkte direkt vom Notarzt ins Herzkatheterlabor gefahren werden. Da es hier auf eine extrem schnelle Versorgung ankomme, dürfe keinerlei Zeit verloren werden. „Die Reduktion der Sterberate beim akutem Myokardinfarkt ist eine langjährige Er-folgsgeschichte“, so Seeger. „Neuere Studien zeigen zudem, dass beim akuten Koronarsyndrom die Sterberate durch Behandlung auf einer CPU ebenfalls verringert werden kann. Die CPU in Ravensburg habe einen sehr guten Start hingelegt und werde von Pflegekräften und Ärzten extrem gut angenommen.

Auch für OSK-Geschäftsführer Prof. Dr. Oliver Adolph ist die neue Station ein großer Gewinn für die Patienten in der Region und auch die Klinik: „Die Zahl der interventionspflichtigen Herzinfarkte liegt unter 30 Prozent. Das ist eine relativ geringe Zahl, aber es handelt sich um eine medizinisch und menschlich existenzielle Frage“, sagt Adolph.