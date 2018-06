OSK: Ergebnis noch besser als erwartet

Mit 2,26 Millionen Euro ist der Gewinn der Oberschwabenklinik (OSK) für das Jahr 2014 noch höher, als Anfang des Jahres angenommen. Neben den harten Sanierungsmaßnahmen macht OSK-Geschäftsführer Sebastian Wolf Leistungssteigerungen als Grund aus. Vor allem Weingartener suchen vermehrt das Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg auf.

„Das erste Mal seit Jahren war es wieder möglich, Rückstellungen als Risikovorsorge zu bilden“, sagte Wolf. Diese übertreffen mit 2,8 Millionen Euro den Gewinn noch deutlich. Geschmälert wird dieses positive Ergebnis aber zumindest in der Theorie durch vier Millionen Euro Mietkostenverzicht durch den Landkreis Ravensburg als Besitzer der Immobilien der OSK.

„Die wirtschaftliche Wende ist gelungen“, erinnert Wolf an die Anstrengungen der vergangenen Jahre. Nach einem Rekorddefizit von acht Millionen Euro im Jahr 2011 hat die OSK durch ein Sparpaket, das vom Lohnverzicht der Mitarbeiter bis hin zu Standortschließungen in Isny und Leutkirch reichte, und viele interne Umstrukturierungen mit Hilfe der Unternehmensberatung Kienbaum die Notbremse gezogen.

Das bedeutet aber nicht, dass die OSK von jetzt an Jahr für Jahr Millionen-Gewinne einfährt. Ab August 2015 endet der fünfprozentige Lohnverzicht der nicht-ärztlichen Mitarbeiter, und der Mietkostenverzicht des Landkreises wird auf 2,5 Millionen Euro reduziert und bis 2017 sukzessive auf Null abgebaut. Daher rechnet Wolf für 2015 nur noch mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Leuchtturm im kommunalen Klinikverbund bleibt das Elisabethen-Krankenhaus (EK) in Ravensburg mit einem Gewinn von 4,24 Millionen Euro. „Es macht sich bemerkbar, dass das neue Bettenhaus in Betrieb ist“, sagte Wolf. Der kleinste Standort in Bad Waldsee, der selbst in der Krise nie in die roten Zahlen rutschte, machte 1,25 Millionen Euro Plus. Auch auf lange Sicht sei er nicht gefährdet. Verlust macht weiterhin das Krankenhaus in Wangen mit 2,21 Millionen Euro. „Nach der Schließung von Isny war Wangen Hauptaufnehmer von Personal“, begründet das Wolf.

Trotz fast hundertprozentriger Auslastung nicht auskömmlich sei das Heilig-Geist-Spital, ein Fachkrankenhaus für geriatrische Rehabiliation in der Ravensburger Innenstadt. Dort konnte das Defizit aber auf 188000 Euro reduziert werden, vor einigen Jahren lag es noch ziemlich konstant bei einer halben Millionen Euro im Jahr. Das zur Jahresmitte geschlossene Krankenhaus Isny machte im ersten Halbjahr 2014 noch 850000 Euro Verlust.

Gestiegen sind insgesamt die Patientenzahlen, trotz der Standortschließungen im Allgäu. Insgesamt seien mehr als 162000 Menschen behandelt worden, 2000 mehr als im Vorjahr. Stationär wurden über 40000 Patienten versorgt, 1000 mehr als 2013.

Die Zahl der Patienten aus der Nachbarschaft Weingarten stieg in den vergangenen zwei Jahren laut Wolf um 29 Prozent. Zum Vergleich: Aus Ravensburg kamen im gleichen Zeitraum nur 3 Prozent mehr Patienten ins EK. Ob das mit der Übernahme des ehemaligen städtischen Krankenhauses 14 Nothelfer durch das Klinikum Friedrichshafen zu tun hat, vermochte Wolf auf Nachfrage nicht zu sagen. Die Bilanz für das Weingartener Krankenhaus wurde noch nicht veröffentlicht.

Wolf hält es für notwendig, ein abgestuftes Versorgungskonzept für die Region zu entwickeln. „Doppelvorhaltungen und eine Konkurrenz, die nichts für die Versorgungsqualität der Patienten bringt, nützen niemanden“, so der OSK-Chef. Es sei unsinnig, wenn in Weingarten Betten leerstünden, während das EK gleichzeitig ein hohes Aufkommen an weniger schweren Fällen verzeichne, die auch in Weingarten behandelt werden könnten. Wolf: „Trotzdem weisen wir niemanden ab.“

Ein Video von der Bilanzpressekonferenz sehen Sie unter www.regio-tv.de/oberschwaben