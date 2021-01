OSK-Chefarzt sieht Corona-Lage in der Klinik auch in nächster Zukunft beherrschbar

Im Gespräch mit Landrat Harald Sievers gibt sich der Chefarzt der Anästhesie an der Oberschwabenklinik, Andreas Straub, zuversichtlich: „Die Versorgung von Corona-Patienten in allen Abteilungen der Oberschwabenklinik ist auch in nächster Zukunft beherrschbar.“ Dies ist eine der Kernaussagen des zweiten Online-Bürgerdialoges, den Landrat Harald Sievers zum Thema Impfstart und Corona-Lage in der OSK durchführte, heißt es jetzt in einer entsprechenden Pressemitteilung des Landratsamtes.

„Unser Fokus liegt auf der Behandlung von Corona-Patienten“, wird Straub zitiert. Zum einen seien durch Umschichtungen neue Kapazitäten geschaffen worden, zum anderen gebe es eine Dringlichkeitsliste. Behandelt würden zum Beispiel Akutfälle wie Knochenbrüche, Herzinfarkte oder Tumore. Andere Behandlungen würden verschoben. „In meinem Bereich haben wir auf der Intensivstation normalerweise 18 Betten – davon ist die Hälfte belegt. Und wir haben die Kapazität verdoppelt,“ so Straub laut Mitteilung. „In anderen Bereichen sieht es ähnlich aus.“ Darüber hinaus gebe es Notfallpläne.

Neuerungen bei Corona-Behandlung

Auch habe man bei der Intensiv-Behandlung von Corona-Patienten in den vergangenen zehn Monaten dazugelernt. Straub habe drei Punkte genannt. So beatme man heute über eine längere Zeit mit Masken als früher. Ganz wichtig sei auch die Wechsellagerung. Durch zu langes Liegen auf dem Rücken oder Bauch gehe durch die Schwerkraft der Gasaustausch der unteren Lungenteile verloren. Und man gebe allen Patienten gerinnungshemmende Mittel, wie zum Beispiel Thrombose-Spritzen. Für die Zukunft erwarte man noch weitere neue Behandlungsansätze, die man hoffentlich aus den zurzeit laufenden Studien bekomme.

Landrat Sievers habe den offiziellen Start der Corona-Impfungen im Landkreis Ravensburg bestätigt. Die Landesregierung habe entschieden, dass der Betrieb des Kreisimpfzentrums in der Oberschwabenhalle am Freitag, 22. Januar, starten soll. Die Terminvergabe sei ab Dienstag, 19. Januar, möglich, unter der zentralen Telefonnummer: 116 117. In der ersten Stufe würden nur über 80-jährige und Menschen, die in bestimmten Positionen im Gesundheitswesen arbeiten, geimpft. Sievers rechne mit einem langsamen Start. Zwar stehe die Infrastruktur. Demnach könnten 750 Impfungen pro Tag verabreicht werden. Aber der Kreis erhalte am Freitag erstmal nur 1000 Dosen. 600 davon würden mobil geimpft, 200 erhalten Beschäftigte im Gesundheitswesen und nur 200 Personen über 80 könnten über Anmeldung geimpft werden.

Als „tolles Signal“ hingegen sehe man die überraschende Zuteilung von zusätzlichen 100 Impfdosen für OSK-Beschäftigte. Man hofft auf weitere Dosen.

Plädoyer für weitere Impfzentren

„Unglücklich“ bezeichnete Sievers die Entscheidung der Landesregierung für nur ein Impfzentrum im Landkreis. Kommunalpolitiker würden nun daran arbeiten, wie zum Beispiel Personen, die nicht mehr mobil sind, zur Oberschwabenhalle gelangen können.

Zum Schluss der Veranstaltung beantwortete Sievers Fragen der Bürger. So wollte eine Frau wissen, die sich freiwillig zum Impfeinsatz gemeldet habe, warum sie bisher noch keine Antwort erhalten habe. Sievers dazu: „In diesem Fall handelt es sich um medizinisches Personal. Ärzte und Schwestern arbeiten nicht ehrenamtlich. Sie bekommen einen Arbeitsvertrag. Dafür ist die Landesregierung zuständig. Die wiederum hat einen Personaldienstleister beauftragt.“ Der Landkreis habe seine Liste unverzüglich weitergegeben und hoffe, dass bis zum Impfstart alles klar geht.