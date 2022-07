OSK-Bilanz nach Ende des Rutenfests: Weniger Notfälle, aber mehr Patienten

Das Rutenfest hat am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg zum ohnehin gestiegenen Andrang in der Zentralen Notaufnahme beigetragen. Im Vergleich zum letzten Rutenfest vor der Corona-Pandemie kamen dort aber weniger Notfälle an, die mit dem Fest in Verbindung standen.

Am Ende der fünf Festtage waren es verglichen mit den Zahlen aus dem Jahr 2019 insgesamt 23 Patienten weniger, die das EK aufsuchen mussten, wie die Oberschwabenklinik am Mittwoch mitteilte.

Höhepunkt wurde am Sonntag erreicht

Diesmal kamen den Informationen zufolge 62 erwachsene Festgäste ins Krankenhaus, damals 85. Der Höhepunkt wurde am Sonntag erreicht, als 17 Patienten in Zusammenhang mit dem Fest gezählt wurde. Vor drei Jahren waren es allein am Rutensamstag schon 30 Fälle gewesen.

Was passiert war, zeigt die Statistik der Verletzungen oder Diagnosen: Die Mehrheit, nämlich 16 Menschen, kam aufgrund von Sturzverletzungen in die Notaufnahme, zwölf Patienten hatten Schnittverletzungen erlitten. Zehn Patienten wurden wegen der Folgen einer Schlägerei behandelt. Zudem gab es zehn Alkoholvergiftungen, sieben Menschen waren Opfer der Hitze, sieben zogen sich andere Verletzungen zu.

Einsatz des DRK hat uns geholfen:

„Probleme bereiteten wieder einige Patienten, die unter dem Einfluss von Alkohol Pflegekräfte und Ärzte beleidigten oder bedrohten“, teilt die OSK mit. In vier Fällen habe der interne Sicherheitsdienst eingreifen müssen.

Von den Festgästen unter 18 Jahren kamen acht ins Krankenhaus: fünf wegen Stürzen, drei wegen Alkohols.

Die Chefärztin der Zentralen Notaufnahme am EK, Dr. Kerstin Kunz, ist zufrieden mit der Rutenfest-Bilanz. „Es gab glücklicherweise keine dramatischen Verletzungen, und wir sind natürlich froh und dankbar dafür, dass das Rote Kreuz etliche Notfälle direkt vor Ort durch seine Sanitäter behandeln konnte und dadurch ganz viel abgefangen hat. Das hat uns sehr geholfen“, sagt sie.

Das Team des DRK hatte laut Pressemitteilung mehr als 200 Menschen in Behandlung.

Patientenzahlen seit drei Jahren deutlich gestiegen

Trotzdem ist die Zentrale Notaufnahme laut Pressemitteilung aktuell deutlich stärker belastet als noch 2019. Damals lag die durchschnittliche Anzahl von Menschen, die die Ravensburger Notaufnahme pro Tag aufsuchten, bei 96. In den letzten Tagen seien es etwa 150 pro Tag gewesen. „Wir sind auch ohne Rutenfest gefordert derzeit“, sagt Kunz und dankte ihrem Team. „Der Andrang ist groß geworden in den letzten Monaten, und das führt immer öfter zu langen Wartezeiten“, erklärt sie.

Das liege unter anderem am Personalmangel, der nicht nur die OSK betreffe. Einige Gründe für die gestiegenen Patientenzahlen liegen für Kunz auf der Hand: „Wenn die Patienten Schwierigkeiten haben, zeitnahe Termine bei Hausärzten oder Fachärzten zu bekommen, landen sie irgendwann fast zwangsläufig bei uns, auch wenn sie nicht unbedingt akute Notfälle sind, denn: Irgendwo müssen sie ja hin.“