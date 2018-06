Ortsvorsteher wünschen sich mehr Zutrauen

Die Ortsvorsteher der Ravensburger Teilorte Eschach, Schmalegg und Taldorf sind in ihren Reden zum Ravensburger Haushalt vor allem auf die zukünftige Entwicklung in den Ortschaften eingegangen. Aber auch die Freude darüber, dass sich der Gemeinderat im November zu der Selbstständigkeit der Ortschaften bekannt hat, war für die Ortsvorsteher Manuela Hugger (Schmalegg), Vinzenz Höss (Taldorf) und Simone Rürup (Eschach) ein Schlüsselthema ihrer Vorträge.

Simone Rürup rief den Stadträten in der Sitzung am Montag zu: „Sie, meine Damen und Herren, garantieren durch ihren Beschluss den Bestand der Ortsverwaltungen in ihrer bisherigen Form.“ Dem Oberbürgermeister Daniel Rapp dankte sie dafür, maßgeblich an der „Erstellung eines einheitlichen Aufgabenkataloges für die Ortschaften mit den hierfür notwendigen Stellen“ beteiligt gewesen zu sein. „Hoffentlich führt dieser befriedende Beschluss nun auch zu einem Abbau des zwischen Ortschaften und Kernverwaltung mitunter bestehenden Misstrauens“, meinte Rürup. Von den Stadträten wünschte sich die Eschacher Ortsvorsteherin mehr Zutrauen in die Teilorte sowie „viel guter Wille und gegenseitige Wertschätzung“.

Als besonders erwähnenswert hob Rürup die Weiterentwicklung des Sanierungsgebietes Weißenau hervor. „Der Einzug der Gotthilf-Vöhringer-Schule und die Nutzung der bestehenden klösterlichen Gebäude können zu einem Leuchtturmprojekt im Ravensburger Süden werden“, sagte sie.

Für das Jahr 2016 sieht die Eschacher Ortsvorsteherin als zentrale Anliegen die Standortsuche für die Freiwillige Feuerwehr Oberhofen, die komplette Sanierung der Bushaltestelle „Torplatz“ in Weißenau, das Anlegen eines neuen Grabfeldes für Erdbestattungen auf dem Friedhof Mariatal sowie die Ausstattung des Sportplatzes in Obereschach mit einer Bewässerungsanlage.

Auch Manuela Hugger, Ortsvorsteherin von Schmalegg, hat Pläne für das kommende Jahr. So strebe ihre Ortschaft beispielsweise an, das Baugebiet „Brachwiese III“ im Frühjahr 2016 zu erschließen. „Die lange Verfahrensdauer des Bebauungsplanes hat uns einiges gelehrt“, gab sie zu. „Wir werden uns baldmöglichst Gedanken machen, wo wir uns in Schmalegg in Zukunft baulich weiterentwickeln wollen.“ Eine gute Planung sowie die Vorabstimmung seien hier das A und O. Es müsse laut Hugger gelingen, auf die Landwirtschaft Rücksicht zu nehmen und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum für Familien zu schaffen.

Doch seien die Teilorte laut Hugger nicht nur in Sachen Bauen und Wohnen ein „wichtiger Pfeiler für die Gesamtstadt“. Auch bei der Ansiedlung von Firmen spielten sie eine wesentliche Rolle. „Wir tragen damit nicht unwesentlich zu einem guten Arbeitsplatzangebot und dem Aufkommen der Gewerbesteuer bei.“

Ebenso stehe das Thema „schulische Versorgung“ in Schmalegg auf der Agenda ganz weit oben. Dazu gehöre neben der Kindergartenbetreuung auch „die Konzeption der Grundschule“. Hugger sagte: „Unser aller Aufgabe ist es, die Betreuung vor Ort sicherzustellen, damit Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch funktioniert – was mit eine der entscheidenden Kriterien für Familie ist.“

Der Taldorfer Ortsvorsteher Vinzenz Höss konstatierte, dass sich seine Ortschaft – angesichts des angespannten Haushaltes – im Jahr 2016 nur auf „das Allernotwendigste“ beschränken werde. Die Schwerpunkte lägen auf der Realisierung des Geh- und Radwegs von Taldorf nach Adelsreute, der Sanierung des Oberzeller Feuerwehrgebäudes, dem Einbau eines Sozialraumes im Dachgeschoss des Kindergartens „Spatzennest“ sowie auf Vereinszuschüssen (wie für die Narrenzunft Oberzell). Höss versprach: „Wir werden Verantwortung für unsere Ziele einerseits und deren Machbarkeit andererseits übernehmen.“