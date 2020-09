Ortsverwaltung Eschach erhält zwei neue Kunstwerke

Die Ortsverwaltung Eschach freut sich über zwei neue Werke des Künstlers Walter Kurt Bulander.

Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, überreichte Kai Portmann, der eigens aus Berlin angereist war, im Namen seines verstorbenen Onkels Rolf Portmann die beiden Bilder an Ortsvorsteher Thomas Faigle, der sich für dieses außergewöhnliche Geschenk bei Familie Portmann bedankte. Die Werke werden zeitnah im Rathaus in Oberhofen ausgestellt und können zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. „Die Kunstwerke werden nun täglich die Einwohner von Eschach und die Mitarbeiter des Rathauses erfreuen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.