Ortsdurchfahrt Untereschach wird beschlossen

Der Ortschaftsrat Eschach beschließt auf seiner kommenden Sitzung am Mittwoch, 18. November, um 16.30 Uhr in der Eschachhalle in Ravensburg-Obereschach unter anderem die Ausbauvariante für die Ortsdurchfahrt Untereschach nach der Eröffnung der B 30 Süd neu. Außerdem auf der Tagesordnung: ein Investitionszuschuss zur Erneuerung der Heizung im Probelokal des Fanfarenzugs Weißenau sowie die Kostenbeteiligung am Spielplatz auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie in Weißenau.