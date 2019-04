Ortschaftsrat Taldorf trifft sich zur Sitzung

Eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Taldorf findet am Dienstag, 9. April, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Bavendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplan/Konzept Feuerwehr 2020 bei der Freiwillige Feuerwehr Ravensburg; Neugestaltung der Aus- und Zufahrt inklusive Schrankenanlage und Signaltafeln am Feuerwehrhaus Bavendorf; die weitere Entwicklung an der Deponie Gutenfurt; die Frühkindliche Bildung in Ravensburg für Kinder bis zum Schuleintritt und Kita-Bedarfsplanung 2019/2020 sowie die Ergebnisse der Elternbefragung zur Qualität in Ravensburger Kindertagesstätten und die Freigabe der Ausschreibung für die Ortsmitte Bavendorf.