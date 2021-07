Die nächste öffentliche Sitzung des Taldorfer Ortschaftsrates findet am Dienstag, 13. Juli, um 18 Uhr in der Schussentalhalle in Oberzell statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Quartiersprozess „Eine Gemeinschaft für Oberzell“, das Neue Rathaus in der Ortsmitte Bavendorf, die Vorstellung von Michaela Breitenbach-Winkler als komissarische Schulleitung der Grundschule Oberzell sowie ein Bericht vom Taldorfer Weinberg.