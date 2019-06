Ortschaftsrat Taldorf dabattiert über Zuschüsse

Am Dienstag, 25. Juni findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Bavendorf eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Taldorf statt. Auf der Tagesordnung: Mitteilung von Ortsvorsteher Vinzenz Höss, eine Einwohnerfragestunde, Änderung am Bebauungsplan Erlen, Auftragsvergabe zur Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts, Erhöhung des Zuschusses für das Kinder- und Heimatfest, Zuschuss für den Neubau eines Vereinsheims für die Narrenzunft Oberzell und Baugesuche.