Ortschaftsrat Taldorf befasst sich mit Schulbericht

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Taldorf findet am Dienstag, 21. Januar, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Bavendorf statt. Laut Ankündigung präsentiert im Anschluss an die Einwohnerfragestunde Rektor Lothar Landsbeck von der Grundschule Oberzell/Taldorf den Schulbericht, gefolgt von einem Tätigkeitsbericht zum Thema „Weinberg Taldorf“.