Ortschaftsrat Schmalegg trifft sich am Dienstag

Der Ortschaftsrat Schmalegg tagt am kommenden Dienstag, 1. Dezember, um 19 Uhr in der Ringgenburghalle, Schenkenstraße 15/1, in Ravensburg.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen folgende Punkte: Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Schmalegg; Jahresbericht der Ortsvorsteherin; Änderung der Abwassersatzung: Anpassung der Gebührensätze; Stellplatzsatzung: Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss Satzung über örtliche Bauvorschriften zur Regelung der Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplätze und Fahrrad-Stellplätze für Wohnungen; Bekanntgaben, Verschiedenes.