Ortschaftsrat Schmalegg tagt am 17. September

Der Ortschaftsrat Schmalegg tagt öffentlich am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Schmalegg der Ortschaftsrat Schmalegg. Wie die Ortsverwaltung weiter mitteilt, steht Auf der Tagesordnung neben Bekanntgaben, Ehrungen auch Informationen zur Ortsmitte III und zur sanierung der Ringgenburghalle. Behandelt werden auch die Gründung des Eigenbetriebs „Städtische Wohnungen Ravensburg“ sowie die Sanierung der Friedhofsmauer in Wilhelmskirch. Zudem soll ein Beschluss gefasst werden zur Flächenalternativenprüfung für Wohnflächenentwicklung. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an, wie die Ortverwaltung abschließend mitteilt.