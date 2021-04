Ortschaftsrat Schmalegg tagt

Der Schmalegger Ortsvorsteher lädt am Dienstag, 4. Mai, um 19 Uhr zur Ortschaftsratsitzung in der Ringgenburghalle ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Entschluss zur Satzung über örtliche Bauvorschriften zur Regelung der Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplätze und Fahrradstellplätze für Wohnungen. Die Sitzungsvorlagen sind unter www.session.ravensburg.de/bi/infobi.php einsehbar. Für die Teilnahme an der Sitzung besteht die Pflicht, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) oder eine FFP2-Maske zu tragen.