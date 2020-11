Der Ortschaftsrat Schmalegg tagt am Dienstag, 17. November, um 19 Uhr in der Ringgenburghalle, Schenkenstraße 15/1 in Ravensburg. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen laut der Ortsverwaltung Mitteilungen der Ortsvorsteherin, die Ausschreibung der Stelle des Ortsvorstehers Schmalegg sowie eines Datenschutzbeauftragten und Bekanntgaben, Verschiedenes.