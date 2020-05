Ortschaftsrat Schmalegg tagt

Die nächste Ortschaftsratssitzung in Schmalegg beginnt am Dienstag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Ringgenburghalle, Schenkenstraße 15/1. Neben Bekanntgaben der Ortsvorsteherin und weiteren Regularien umfasst die Tagesordnung den Satzungsbeschluss über die erste Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Erlen/B33“.