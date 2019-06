Am Dienstag, 25. Juni tagt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Schmalegg der Ortschaftsrat Schmalegg. Auf der Tagesordnung: Bekanntgaben von Ortsvorsteherin Manuela Hugger, Feststellung über das Vorliegen von Hinderungsgründen beim neu gewählten Ortschaftsrat; Ehrung und Verabschiedung der scheidenden Ortschaftsräte Roland Koch, Karl Traunecker, Willi Würstle und Wolfgang Brotz und Änderung am Bebauungsplan Gewerbegebiet Erlen.