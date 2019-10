Ortschaftsrat Eschach tagt am 15. Oktober

Im Sitzungssaal des Rathauses in Oberhofen beginnt am Dienstag, 15. Oktober, um 16.30 Uhr eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Eschach. Laut Vorschau umfasst die Tagesordnung folgende Punkte: 1. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse, 2. Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels 2019, 3. Niederschlagswasserbehandlung Weißenau: Herstellung eines Regenwasserpumpwerks mit Ableitung zur Schussen (Sachbeschluss), 4. Zuschuss an die Katholische Gesamtkirchenpflege Ravensburg für die Katholische Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus in Weißenau (Sanierung der Kapelle Mariatal, 2. Bauabschnitt), 5. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes.