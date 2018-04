Der Ortschaftsrat Eschach tagt am Dienstag, 8. Mai, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Oberhofen. Laut Pressemitteilung werden nicht öffentlich gefasste Beschlüsse bekanntgegeben. Des Weiteren stehen der Ausbau des Betriebshofgeländes in Mariatal, die Kulturförderung in Eschach sowie Baugesuche auf der Tagesordnung.