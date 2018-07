Ortschaftsrat Eschach hält Sitzung ab

Von Schwäbische Zeitung

Eine 15-Jährige ist am Dienstagabend in Biberach im Bereich Osterberg/Fohrhäldele von einem Metallprojektil im linken Bein getroffen und schwer verletzt worden. Die Polizei arbeitet nach eigenen Angaben intensiv an der Aufklärung und spricht von einer schwerwiegenden Straftat.

Das Mädchen hatte sich am Abend zusammen mit fünf Freundinnen auf einer Wiese in Bergerhausen aufgehalten. Gegen 20.30 Uhr spürte das Mädchen plötzlich einen stechenden Schmerz und ging zu Boden.