Ortschaftsrat Eschach befasst sich mit Bebauungsplan

In der Eschachhalle in Obereschach, Kehlstraße 33, tagt am Dienstag, 12. Mai, ab 16.30 Uhr der Ortschaftsrat Eschach. Neben der Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse und dem Nachrücken von Dirk Fischer für Tim Rosenbohm in den Ortschaftsrat stehen die Sanierung der denkmalgeschützten Friedhofsmauer auf dem Friedhof Mariatal und der Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Untereschacher Straße 2“ auf der Tagesordnung. Die Fragestunde für die Einwohnerschaft sowie Bekanntgaben, Anfragen und Verschiedenes runden die Sitzung ab.