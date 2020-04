Ortschaftsrat beschäftigt sich mit Kitas und Bildung

Die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Taldorf findet am Dienstag, 21. April, um 18 Uhr in der Schussentalhalle Oberzell, Schulstraße 17, in Ravensburg statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Mitteilungen des Ortsvorstehers, der Abschluss des Ausschreibungsverfahrens für die Ortsmitte Bavendorf, die frühkindliche Bildung für Kinder bis zum Schuleintritt (Bericht und Kita-Bedarfsplanung 2020/2021) sowie Investitionskostenzuschüsse für die Kita Bruder Klaus (Sanierung der Außenanlage, Umbau für eine zweite Gruppe).