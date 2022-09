Orgelkonzerte bei Kerzenschein beginnen

Drei renommierte Organisten werden in diesem Jahr die historische Holzhey-Orgel der Klosterkirche Weißenau bei Kerzenlicht erklingen lassen. Das klangprächtige Instrument aus dem Jahr 1787 gehört zu den größten Denkmalorgeln Süddeutschlands.

Den Auftakt macht laut Pressemitteilung am Freitag, 9. September, Helmut Binder aus Bregenz. Er ist Professor am Landeskonservatorium Vorarlberg und war Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und ist seit 1983 Hauptorganist an der Bregenzer Herz-Jesu-Kirche. Auf dem Programm stehen Barockmusik und Werke aus der Früh- und Spätromantik von Grigny, Bach, Boëly, Mendelssohn, Rheinberger und Guilmant.

Am Freitag, 16. September, ist der Domorganist von Chur, Andreas Jetter, zu Gast. Jetter war früher Organist in Salem und Radolfzell, ist aber auch Pianist und Dirigent. So spielte er beispielsweise die gesamten Klavierkonzerte von Sergej Rachmaninoff mit der Philharmonia Moldova ein. Neben Werken von Balbastre und Bach erklingen Stücke, die laut Veranstalter geradezu für die Holzhey-Orgel prädestiniert sind: die „Freie Fantasie in c-Moll“ von Justin Heinrich Knecht, das „Jüngste Gericht“ von Sigismond Neukomm oder die „Symphonie pastorale“ von Joseph Callaerts.

Den Abschluss der Konzertreihe am Freitag, 23. September, Peter Planyavsky aus Wien, ein „Grandseigneur“ und gefragter Juror seines Fachs. Er war Professor an der Wiener Musikhochschule und Organist am Stephansdom in Wien. Er wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, so mit dem Preis für Musik der Republik Österreich. Er wird in Weißenau improvisieren und glanzvolle französische Musik von Dandrieu und Boëly interpretieren, neben deutscher Barockmusik von Buxtehude und Muffat sowie Werken von Mendelssohn und Gherardeschi.