Am Rutensonntag ist es wieder soweit: Um 12.05 spielt Kirchenmusikdirektor Michael Bender in der Evangelischen Stadtkirche das traditionelle Orgelkonzert zum Rutenfest. Dabei öffnet er den organistischen „Giftschrank“ und spielt Märsche, Walzer, Polkas und Ragtimes in Kompositionen von John Philip Sousa, Scott Joplin, Kurt Noack und anderen. Das Programm dauert etwa eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei.