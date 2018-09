Oratorienchor lädt ein zur Spätsommerserenade

Der Oratorienchor Liederkranz Ravensburg lädt zu einer musikalischen Spätsommerserenade ein. Das Konzert findet am Samstag, 29. September, um 18.30 Uhr in der Spohnmensa statt. Das Programm bietet einen bunten Strauß an Chorstücken, Songs und Schlagern, wie der Chor mitteilte. Chorleiter Gregor Simon und seine Sänger nehmen das Publikum mit zu einer musikalischen Zeitreise von der Renaissance über die Romantik bis zum Pop quer durch alle Genres. Bei manchen Stücken darf mitgesungen werden. In der Pause besteht die Möglichkeit, bei einem Getränk mit den Sängern ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Foto: Jochen Pfleghaar