Oratorienchor gibt ein berührendes Weihnachtskonzert

Unter dem Mendelssohn-Titel „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn“ stand das festliche Weihnachtskonzert des Oratorienchors Liederkranz in der fast voll besetzten Liebfrauenkirche. Zur instrumentalen Bereicherung trugen das Holzbläseroktett der Musikschule Ravensburg und der Organist Michael Rische an Haupt- und Chororgel bei. Die musikalische Leitung hatte Gregor Simon.

Den ersten Teil des Konzerts sang der Chor zum Teil a cappella, zum Teil mit Orgelbegleitung von der Empore aus: sechs Kompositionen aus alter Zeit und Moderne. Der Frauenchor begann mit dem von Gregor Simon gesetzten modernen Lied „Dunkelheit bedeckt alle Völker der Welt“. Daran schlossen sich bekannte Melodien aus dem 15. und 17. Jahrhundert an, nun vom gesamten Chor mit Orgelbegleitung präsentiert: schöne Lieder, schön gesungen. Das moderne „Die Nacht ist vorgedrungen“ schuf einen Kontrast zum schlichten „Komm, du Heiland aller Welt“ – ein uralter Text aus dem 4. Jahrhundert, eine Melodie aus dem 10., die im 16. Jahrhundert von Lukas Osiander gesetzt wurde. Der erste Teil endete mit dem farbenreichen Sanctus aus Gregor Simons sechsstimmiger „Missa cum gaudio“ und der titelgebenden Mendelssohn-Komposition „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn“, bei der vom Chor eine strahlende Freude am Gesanglichen ausging und ein Bläserquartett musikalische Akzente setzte.

Nun stimmte die Orgel das gemeinsame Lied mit dem Publikum „Macht hoch die Tür“ an, während der gesamte mitsingende Chor sich von der Empore hinunter bewegte und seinen Platz im Altarraum einnahm. Das Lied „Machet die Tore weit“ aus dem 19. Jahrhundert und ein feines Trio aus Flöte, Klarinette und Fagott mit Händels Air aus der „Wassermusik“ leiteten über zum italienischen Gotteslob „Alta Trinita“ aus dem Spätmittelalter, das fast nach alpenländischer Musik klang – kein Wunder, der Satz stammte aus dem 19. Jahrhundert. Rachmaninows „Bogoroditse Devo“, sein bekanntestes und beliebtestes Kirchenlied, führte in die Welt der Ostkirche, während ein längeres Stück aus Mozarts „Divertimento“ Nr. 2 in F-Dur des Bläsertrios einen schönen instrumentalen Ruhepunkt bildete. Nun richtete der Organist Michael Rische die Chororgel und begleitete die beiden Lieder „Eja, so seht den Rosenstrauch“ und „Ave Maria“. Im dritten Teil „In dulci jubilo“ überwog die freudige Stimmung: Mit „Vom Himmel hoch“ für alle und mit Liedern wie „Ich steh an deiner Krippe hier“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und dem oberösterreichischen „Es wird scho glei dumpa“ zauberte der Chor Weihnachtsstimmung. Auch das schön interpretierte „O Jesulein süss“ in einer Fassung von Max Reger berührte stark. Den Abschluss machte Mendelssohns mit strahlender Wärme gesungenes „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir“. Nach Glockengeläut und herzlichen Applaus gab es als Zugabe noch einmal das Titellied „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn“.