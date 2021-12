Orange Days enden mit positiver Resonanz

Mit dem Internationalen Tag der Menschenrechte gehen am Freitag die weltweiten Aktionstage zur Beendigung von Gewalt an Frauen und Mädchen auch in Ravensburg zu Ende, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Lena Ahlfänger, Poetryslammerin aus Ravensburg, wird am Freitag um 17 Uhr am Frauentor einen eigens für diese Aktion kreierten Text als Statement gegen geschlechtsspezifische Gewalt vortragen. Er wird auch abrufbar sein auf den Socialmedia-Kanälen der Initiatorinnen und soll in den Alltag hineinwirken.

Frauentor, Konzerthaus, Polizeipräsidium, Jugendhaus, Jodokskirche und Zehntscheuer leuchteten 16 Tage lang orange, um die häufige und oft alltägliche Gewalt gegen Frauen und Kinder bewusst zu machen und Strategien zur Prävention aufzuzeigen. Dabei hat die Aktion weite Kreise gezogen: Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Mullewapp haben sich mit der Frage beschäftigt, was Gewalt bedeutet und wie sich Menschen fühlen, die Gewalt erfahren. Die Aussagen der Kinder konnte man im Schaufenster des Geschäfts „Firle und Franz“ in der Marktstraße nachlesen und was sich die Kinder wünschen, nämlich: Stoppt Gewalt, ausgedrückt mit orangenen Handabdrücken am Schaufenster.

In einem ganz in Orange gestalteten Umfrageraum im Jugendhaus konnten sich Jugendliche mit ihren Erlebnissen und Erwartungen in Beziehungen beschäftigen. „Was verstehen sie unter Gewalt, wie zeigt sie sich in Beziehungen – und was ist jeder und jedem wichtig in Beziehungen, damit sie gelingen“, erklärt Roman Hüttinger vom Jugendhaus.

Thema waren die Orange Days auch in den Schulen: So hat Elvira Birk von der Frauenberatungsstelle in der Edith-Stein-Schule über Präventionsstrategien informiert, im Gymnasium St. Konrad entstand in der Kunst-AG eine leuchtend orange Wolke aus Alujoghurtdeckeln, die nun im Schulgebäude hängt.

Gefördert wurde das Projekt mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Für nächstes Jahr wurden wieder Mittel bewilligt, so dass die Kampagne mit weiteren Kooperationspartnern fortgesetzt werden kann. Der Dank der Organisatorinnen (Soroptimist Club, Frauen und Kinder in Not, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt) geht auch an die Stadt Ravensburg, die die Kampagne mit der Genehmigung der Beleuchtung unterstützt hat, an die Kinos mit der rav-Medienagentur, die kostenlos einen Werbespot zu den Orange Days zeigten und an die Kooperationspartner Polizei, Zehntscheuer und Jodokskirche, die ein leuchtendes Zeichen setzten. Das Organisationsteam ist offen für weitere Kooperationen im nächsten Jahr, Anfragen dazu gibt es bereits und sind möglich unter gleichstellung@ravensburg.de oder Telefon 0751 / 825 86.