Optimismus beim FV trotz schlechter Bedingungen

Für die A- und C-Junioren des FV Ravensburg geht die Winterpause zu Ende. In der Fußball-Verbandsstaffel spielt die U19 am Sonntag zu Hause gegen den SV Schemmerhofen, die U15 reist in der Oberliga am Samstag zum SSV Reutlingen. Das Spiel der B-Junioren in Balingen wurde abgesagt.

„Wir hatten ziemlich schlechte Trainingsbedingungen in der Vorbereitung“, gibt der Jugendleiter des FV Ravensburg Wolfgang Grünhagel zu. „Wir wissen eigentlich selber nicht so richtig, wo wir stehen.“ Die erste Mannschaft des FV, die U23, die U19, die U17 und die U15 mussten sich fast über die komplette Vorbereitung den Kunstrasen als einzigen bespielbaren Platz teilen. „40, 50 Spieler auf einem Platz konnten da schon einmal vorkommen“, sagt Grünhagel. Trotzdem ist der Jugendleiter nicht pessimistisch, was die Rückrunde angeht – in der Hinserie zeigten die Mannschaften ja gute Leistungen.

Allen voran die B-Jugend, die derzeit auf Platz drei in der Verbandsstaffel steht. Mit vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze, aber auch einem Spiel weniger. „Die Spieler und Trainer leisten sehr gute Arbeit“, lobt Grünhagel. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich vier Spieler an den SC Freiburg verloren haben.“ Paul Rothenhäusler, Emilio Kehrer, Simon Rauscher und Nelson Votu waren zur neuen Saison aus der C-Jugend in den Breisgau gewechselt. „Trotzdem haben wir in der B-Jugend eine enorme Qualität.“ Mit 58 Toren aus 14 Spielen stellt Ravensburg die torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Stark begonnen haben die C-Junioren ihre Oberliga-Saison. Nach fünf Spielen war der FV ungeschlagen auf Tabellenplatz zwei. Dann folgte der Einbruch – Ravensburg verabschiedete sich auf Platz acht im gesicherten Mittelfeld in die Winterpause. „Wir hatten ein, zwei Verletzte zum falschen Zeitpunkt“, erklärt Grünhagel. „Wichtige Spieler, die wir nicht so leicht ersetzen konnten.“ Das wirkte sich vor allem auf den Angriff aus: Zwischenzeitlich erzielte der FV über fünf Partien kein eigenes Tor.

Nach ihrem Abstieg aus der Oberliga schloss die U19 des FV die Hinrunde als Vierter ab. „Wir haben zur neuen Saison unser komplettes System umgestellt“, erklärt Trainer Gerhard Grünhagel. „Wir kommen jetzt stärker übers Spielerische, es ist eine total neue Spielweise. Da wollen wir uns jetzt noch verfestigen.“ Über den direkten Wiederaufstieg will der Trainer noch nicht sprechen. Doch die Ergebnisse aus der Vorbereitung machen Mut: Die Landesligamannschaft des TSV Eschach schlug Ravensburg mit 3:1, gegen die A-Junioren des VfR Aalen aus der Oberliga gab es ein 1:1. Und auch an anderer Stelle setzt die A-Jugend positive Signale: Kapitän Samuel Walter und Mittelfeldspieler Pascal Weiß trainierten die komplette Vorbereitung mit der ersten Mannschaft unter Steffen Wohlfarth. „Sie haben da einen überragenden Eindruck hinterlassen“, lobt der Trainer und der Jugendleiter ergänzt: „Im Moment gibt es in der ersten Mannschaft keinen Bedarf, deshalb spielen die beiden in der A-Jugend. Aber sie haben es wahnsinnig gut gemacht.“

Einheitliches Spielkonzept

Diese Entwicklung ist ganz im Sinne des neuen, überarbeiteten Jugendkonzeptes beim FV, das bis zum Beginn der neuen Saison fertiggestellt werden soll. Ziel des Ganzen ist eine einheitliche Philosophie von der U12 bis U19. Eine gleiche Spielweise und ein möglichst identisches Trainingskonzept sollen den FV auszeichnen. „Wir müssen noch viel mehr im Aktivenbereich von unserer guten Jugend profitieren“, sagt Jugendleiter Wolfgang Grünhagel. „So etwas muss auch der Trainer der ersten Mannschaft mitleben, das ist bei Steffen Wohlfarth der Fall.“