Händler ärgern sich über Schaufenster-Vorschrift: Ohne Licht halten Kunden ein Geschäft für geschlossen

„Langsam bin ich echt sauer, was alles vorgeschrieben wird“, sagt Wilfried Amann, Inhaber des Geschäfts „Die Brille“ in der Ravensburger Kirchstraße. Das Bundeskabinett hat eine Verordnung für Herbst und Winter beschlossen, wonach Schaufensterbeleuchtung erst nachmittags ab 16 Uhr und höchstens bis 22 Uhr erlaubt ist.

Amann sagt, wenn er das Licht in der Brillen-Auslage auslasse, hätten die Kunden den Eindruck, sein Geschäft sei gar nicht geöffnet. „Ich kann es mir nicht leisten, mein Schaufenster nicht zu beleuchten“, sagt er. Andere Händler wollen die Energiespar-Vorschriften mittragen und hoffen auf Verständnis der Kunden, dass das Erscheinungsbild der Innenstadt diesen Winter anders sein wird.

Optiker will das Licht eingeschaltet lassen

Die Stadtverwaltung hat vor, über die bundesweit geltenden Vorschriften hinaus auf neun von zehn beleuchtete Weihnachtsbäume zu verzichten und ist bezüglich der Reduzierung bei sonstiger Weihnachtsbeleuchtung im Gespräch mit dem Händler- und Gewerbeverband Wirtschaftsforum pro Ravensburg.

„Für weniger Weihnachtsbeleuchtung hätten die Leute schon Verständnis“, glaubt Optiker Amann. Gleichzeitig fragt er sich, was das für einen Effekt hätte, wo doch häufig schon energiesparende LED-Lichter zum Einsatz kämen. „Wir reden da über Kleinigkeiten“, ist er überzeugt. Deutschland habe über Jahre „schlechte Energiepolitik betrieben“, sagt er zu einem Grund seines Ärgers über die Vorschrift, die nun ihn betrifft.

Sollten in Ravensburg zeitweise Schaufenster- und Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet bleiben, dann werde sich mancher wundern, welch „dunkles Loch“ ihn an einigen Stellen der Stadt erwartet. Am Freitag sagte Amann über das Licht in seinen Schaufenstern: „Ich lass es an.“

Mein Schmuck muss beleuchtet sein. Thomas Höflmeir

Resigniert und wütend zugleich reagiert Goldschmied Thomas Höflmeir mit Atelier in der Marktstraße, wo er ein Schaufenster mit Schmuckauslage hat. „Klar kann ich sagen: Mein Schmuck muss beleuchtet sein – aber es bringt nichts, sich aufzulehnen“, sagt er.

So wie er in der Corona-Pandemie gezwungen gewesen sei, den Laden zu schließen, werde ihm und seinen Kollegen jetzt auch quasi von oben das Licht ausgemacht. Seine Auftragsbücher seien voll, deshalb beschäftige er sich lieber mit seiner Arbeit, als sich über solche Vorschriften zu ärgern.

Die Verordnung des Bundes sei „unsauber definiert“, findet Michael Maurer vom gleichnamigen Möbelhaus in der Eisenbahnstraße. „Wann ist ein Schaufenster ein Schaufenster?“, fragt er. Auslagen wie früher gebe es immer seltener. Bei ihm ende der Verkaufsraum mit großen Fenstern, die Beleuchtung auszuschalten hieße, dass er in seinem Laden im Dunklen sitze. Abgesehen davon sei es aus Sicht des Einzelhandels „verkaufsstörend“, ausgestellte Ware nicht zu beleuchten.

Und kontrollierbar sei die Vorschrift der eingeschränkten Schaufensterbeleuchtung außerdem nicht. Sollte auch die Weihnachtsbeleuchtung reduziert werden, ist er überzeugt, dass sich die Stadt im Winter früher leeren wird. „Das geht meiner Einschätzung nach dann zulasten der Gastronomie“, sagt Maurer. Auch die empfundene Sicherheit werde abnehmen, wenn ab 22 Uhr alle Schaufenster dunkel sind.

Zwei Geschäftsinhaber setzen jetzt auf Photovoltaik

Das Modehaus Bredl in der Bachstraße hat klassische Schaufenster, in denen an Puppen die Kleidung ausgestellt wird. Tagsüber werden sie von 8 oder 9 bis 22 Uhr beleuchtet, damit der Kunde sich bei heller Umgebung nicht selbst gespiegelt im Glas sieht, wie Geschäftsführer Gerhard Gieseke erklärt. Er hält es für sinnvoll, auch im Einzelhandel Energieeinsparpotenziale zu heben. Allerdings verbrauchten die LED-Lampen in seinen Schaufenstern nicht viel.

Generell sei ein möglichst geringer Energieverbrauch für ihn ein „Riesen-Dauerthema“, er habe das Haus jahrelang daraufhin umgerüstet. Als nächstes komme 2023 eine Photovoltaikanlage auf das nicht einsehbare Dach bei Bredl, laut Gieseke eine der ersten PV-Anlagen in der Altstadt. „Werktags können wir den Strom voll selbst nutzen.“ Die weitere Vorschrift des Bundes, Ladentüren geschlossen zu halten, um Heizenergie zu sparen, sei für ihn auch ohne Vorschrift selbstverständlich.

Im Musikhaus Lange hat man ebenfalls vor, Photovoltaik aufs Dach zu bringen, wartet aber noch auf die Änderung einer städtischen Vorschrift dafür, wie Geschäftsführer Marc Lange sagt. Strom spare man aktuell, indem man im Sommer die Schaufensterbeleuchtung aus lässt. Im Winter allerdings sei das Licht von morgens um 8 bis abends um 22.30 Uhr eingeschaltet. Ohne helle Schaufenster sehen viele Altstadtstraßen für Marc Lange „nicht so schön aus“ und auch den Sicherheitsaspekt gibt er wie schon Möbelhändler Maurer zu bedenken.

Dass Christbäume eingespart und die Weihnachtsbeleuchtung reduziert werden sollen, hält er für vertretbar. „Die Leute sollen es privat ja auch so machen, da sehen sie es hoffentlich ein, wenn es in den Geschäften und der Innenstadt auch nicht ganz so hell erleuchtet ist.“ Allerdings hat er einen Wunsch: „Das müsste dann schon kommuniziert werden, damit die Leute nicht in die Stadt kommen und sich wundern, warum alles dunkel ist.“