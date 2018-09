Opfer nach Angriff außer Lebensgefahr - Lob für mutige Eingreifer

Am Morgen nach dem Messerangriff gibt es erste neue Erkenntnisse über den mutmaßlichen Täter. Der 21-Jährige aus Afghanistan stammende Mann soll unter schweren psychischen Problemen leiden und deswegen auch in Behandlung sein. Nach bisher unbestätigten Informationen lebte er in einem Flüchtlingsheim in der Region. Wie die Polizei mitteilt, soll er noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

#Ravensburg Der tatverdächtige 19-jährige Afghane, der gestern in der Ravensburger Innenstadt drei Menschen schwer verletzt haben soll, wird heute im Laufe des Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt. Dann folgen weitere Infos.— Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 29. September 2018

Am Abend zuvor hatte Innenminister Strobl dem Oberbürgermeister zugesagt, dass es in den nächsten Tagen eine höhere Polizeipräsenz geben soll. Das ist auch zu spüren. In der Innenstadt von Ravensburg sind deutlich mehr Polizisten unterwegs als üblich.

Mehr entdecken: Das sagt Oberbürgermeister Rapp am Tag nach dem Messerangriff

Ansonsten hat sich das Stadtbild fast wieder normalisiert: Es ist nicht spürbar weniger los als an anderen Samstagen. Die Tatorte sind komplett gereinigt. Es sind keinerlei Spuren zu erkennen - bis auf einige aufgesprühte Markierungen.

Mehr entdecken: So reagieren die Ravensburger auf die Messerattacke

Opfer außer Lebensgefahr

Wie Oberbürgermeister Daniel Rapp im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung mitteilte, soll das am schwersten verletzte Opfer des Messerangriffs mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schweben. Das bestätigte am Mittag auch die Polizei.

Auch der Weiße Ring ist nach dem Übergriff im Einsatz gewesen. Die Opferschutzorganisation ist nach Angaben von Josef Hiller von der Ravensburger Außenstelle des Weißen Rings mit den Opfern und Angehörigen in Kontakt getreten, um zu zu beraten und zu unterstützen. Auch für Zeugen, die die Ereignisse belasten, steht der Weiße Ring als Ansprechpartner bereit. Auch das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes.

Nach dem Angriff in der Innenstadt hat sich der Ravensburger Landtagsabgeordnete und baden-württembergische Integrationsminister Manne Lucha geäußert. Er sei "zutiefst erschüttert über diese grausame Tat" mitten in seiner Heimatstadt. "Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Verletzten und ihren Familien und Freunden."

Ausdrücklicher Dank an den Bürgermeister

Lucha dankt ausdrücklich Rapp für "sein couragiertes und besonnenes Verhalten: Sein Einsatz hat womöglich Menschenleben gerettet, in jedem Fall konnte er den mutmaßlichen Täter zur Aufgabe überreden."

Lucha appelliert an alle Ravensburger: "Lasst uns jetzt zusammenstehen. Wir lassen uns nicht von Menschen auseinander dividieren, die diese furchtbare Tat nun für politische Zwecke missbrauchen und Hass und Häme über all jene ausschütten, die für Zusammenhalt in dieser Stadt standen und stehen."

Es sei selbstverständlich, dass der Täter mit allen in einem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden werde. "Gleichzeitig werden wir gerade jetzt nicht nachlassen, unsere Integrationsbemühungen in dieser Stadt und darüber hinaus fortzusetzen.“

Innenminister Strobl lobt Rapp und Polizisten

Im Laufe des Samstags äußerte sich der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration Thomas Strobl. Auch er dankte Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp und den Einsatzkräften der Polizei. "Manchmal braucht es Menschen, die nicht wegschauen, die mutig sind, die schnell und beherzt eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern", sagte Strobl. Diesen Mut habe Rapp bewiesen.

Strobl betonte auch, dass es vom ersten Notruf bis zur Festnahme gerade einmal drei Minuten gedauert habe, weil ein Polizeibeamter in unmittelbarer Nähe des Tatorts gewesen sei. "Dem schnellen und professionellen Einsatz aller Beteiligten ist es zu verdanken, dass die Lage innerhalb weniger Minuten bewältigt werden konnte". Strobl sprach den Verletzten Genesungswünsche aus.

Landeskriminalamt ermittelt

Die Polizei des Präsidiums Konstanz werden nach Strobls Angaben maßgeblich vom Landeskriminalamt unterstützt - bereits seit Freitagabend ermittle das LKA intensiv durch Mitarbeiter aus den Bereichen Staatsschutz, Cybercrime und Kriminaltechnik.

Einen rassistischen Hintergrund sieht die Polizei aktuell als nicht gegeben an, wie sie per Twitter auf Nachfrage nutzte.

Mehr entdecken: Drei Verletzte und Chaos nach Messerangriff auf dem Marienplatz

Anm. der Red.: In den ersten Polizeiberichten war das Alter des mutmaßlichen Täters mit 19 Jahren angegeben. Am Samstag wurde diese Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft berichtigt. Deshalb ist auch die Altersangabe in diesem Artikel geändert worden.