Operieren in drei Dimensionen an der Oberschwabenklinik

Die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie am St.-Elisabethen-Klinikum (EK) in Ravensburg hat einen neuen 3-D-Video Turm für laparoskopische Eingriffe in Betrieb genommen. Der 3-D-Turm ist laut einer Pressemitteilung der Oberschwabenklinik (OSK) täglich im Einsatz und wird standardmäßig bei Operationen an der Galle, bei Blinddarmentzündung und bei Leistenbrüchen eingesetzt. Auch komplexe Operationen an Magen und Darm sowie Krebsoperationen werden mit dem 3-D-Turm durchgeführt, heißt es dort. Das Gerät bedeute durch eine höhere Präzision bei chirurgischen Eingriffen weniger Schmerzen und einen schnelleren Heilungsverlauf, so Oberärztin Christine Dingler (links) kurz vor einer Operation mit dem neuen 3-D-Videoturm. Foto: OSK