Operation beim Towerstars-Kapitän ist erfolgreich verlaufen

Die neue Kooperation zwischen dem Westallgäu-Klinikum in Wangen als Teil der Oberschwabenklinik und der Sportklinik Ravensburg hat sich bei einem prominenten Fall bewährt. Vincenz Mayer, Eishockeyprofi der Ravensburg Towerstars, ist nach seiner schweren Knöchelverletzung in Wangen operiert worden. In rund acht Wochen soll der langjährige Kapitän, der die Towerstars nach sechs Jahren verlassen wird, mit leichtem Training beginnen können.

Der prominenteste Fall seit der neuen Kooperation

„Freitagnacht um 22 Uhr kam eine SMS von Martin Volz, ob wir am Montag noch ein Sprunggelenk operieren könnten“, erinnert sich Günther Waßmer, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in Wangen. „Da haben wir natürlich reagiert, und alles ist gut verlaufen. Der Patient ist auf dem Wege der Besserung.“ Martin Volz, Facharzt für Unfallchirurgie und geschäftsführender Gesellschafter der Sportklinik, ist seit 1. April auch Waßmers Chefarztkollege in der Wangener Orthopädie.

Der Patient, das war Vincenz Mayer. Der 31-Jährige war am vergangenen Freitag im vierten Spiel des Play-off-Finales in der Deutschen Eishockey-Liga 2 gegen die Löwen Frankfurt bereits in der Anfangsphase unglücklich im Eis hängen geblieben. „Ich habe die üblichen Reiz- und Triggerpunkte abgedrückt, da hat er aufgeschrien, und damit war schnell klar: Das wird nichts mehr, das ist etwas Ernstes, fast sicher ein Knöchelbruch“, sagt Mannschaftsarzt Tobias Fabian. Mayer fügte nach seiner erfolgreichen Operation schon wieder lächelnd an: „Wenn der Tobi mal sagt Rettungsdienst, dann ist alles klar, dann gibt es nichts mehr zu interpretieren.“

Der Routineeingriff verlief ohne Komplikationen

Die etwa 30-minütige Operation an Mayers rechtem Knöchel war laut Waßmer ein Standardeingriff, der ohne Komplikationen verlief. „Sowohl der Innen- als auch der Außenknöchel sind gebrochen. Das ist eine häufige Sportverletzung, die ich bereits einige Hundert Mal auf dem Tisch hatte. Wir haben eine Platte am Außenknöchel eingesetzt, der Knöchel wird mit großer Wahrscheinlichkeit gut und problemlos zusammenwachsen und ausheilen“, sagt Waßmer. Acht Wochen lang müsse sich Mayer nun gedulden, dann könne er wohl wieder langsam mit dem Training beginnen. „Schneller geht es auch bei Spitzensportlern nicht, da geht es Profis gleich wie allen anderen Menschen“, meint der Chefarzt.

Warum die Verletzung in diesem Fall kaum zu vermeiden war

Bei den Towerstars ist Mayer am vergangenen Sonntag verabschiedet worden. Nach sechs Jahren in Ravensburg konzentriert sich der 31-Jährige künftig vor allem auf seinen neuen Vollzeitjob beim Towerstars-Hauptsponsor CHG. Möglich ist aber, dass Mayer seine Eishockeykarriere noch in der Oberliga fortsetzen wird. Mit Krücken und einem Spezialschuh durfte Mayer die Klinik laut Mitteilung schon wieder verlassen und wird von Fabian ambulant weiterversorgt. Weil Mayer inzwischen auch privat in Ravensburg sein Glück gefunden hat, wird er in der Region bleiben und im Sommer beim weltweit agierenden Unternehmen aus Weingarten seinen Job antreten.

Die Verletzung sei übrigens kaum zu vermeiden, wenn es hart auf hart gehe, meint Fabian. „Es war eine Verkettung von unnatürlichen Bewegungen, da hat man kaum eine Chance. Da wird an einem Bein gezogen, dann verlagert sich der Körper nach vorne, die Kraft lässt sich kaum mehr kontrollieren, der Fuß verdreht sich und das Unheil nimmt seinen Lauf.“