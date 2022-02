Höchstwahrscheinlich rot war der Wagen desjenigen, der am Montag zwischen 11 und 14 Uhr in der Unteren Burachstraße einen am rechten Straßenrand abgestellten Opel Astra angefahren und im Anschluss das Weite gesucht hat. Er verursachte laut Polizeibericht an dem Opel einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/ 803 33 33 entgegen.