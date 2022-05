OP-Material für Unfallchirurgen in Charkiw

Von außen sieht man dem Paket seine Wertigkeit nicht an. Adressiert ist es an Klinik Nummer 18 im ukrainischen Charkiw. Eingepackt in den Karton sind hunderte von zugeschweißten Tüten mit Schrauben und Platten für Operationen sowie sogenannten „Cages“ für Wirbelsäuleneingriffe im Wert von rund 45 000 Euro.

Die Rotaryclubs Ravensburg hat diese Hilfsaktion auf die Füße gestellt. Ausgangspunkt war ein Hilferuf des Chefarztes der Unfallchirurgie im Krankenhaus in Charkiw. Hilfsmittel für Operationen würden an allen Ecken und Enden fehlen. Der Hilferuf erreichte auch den aus der Ukraine stammenden Vadym Khramtsov, Oberarzt an der Klinik für Urologie im St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg. Khramtsov wandte sich an die Geschäftsführung der OSK, die diese Aktion unterstützte.

Damit war die entscheidende Brücke aus Oberschwaben in die umkämpfte und stark zerstörte zweitgrößte ukrainische Stadt geschlagen. Die Rotarier im mittleren Schussental starteten eine Spendenkampagne, die auf ein überwältigendes Echo stieß. Derweil steuerte die Oberschwabenklinik im Hintergrund ihr Wissen bei. Den Transportweg hat der Chefarzt aus Charkiw organisiert. Schließlich soll das Paket, das jetzt auf die Reise ging, auch sicher in der ukrainischen Klinik ankommen.