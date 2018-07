Onlineportal der TWS ausgezeichnet

Das unabhängige Online-Energieverbraucherportal der Technischen Werke Schussental (TWS) wurde als Top-Lokalversorger für die Kategorien Strom und Gas ausgezeichnet. „Diese Würdigung unserer Leistungen belegt, dass wir im Vergleich nicht nur gute Preise bieten, sondern auch mit unseren Produkten und dem Service Punkte erzielt haben“, freute sich Robert Sommer, Bereichsleiter Markt der TWS.

Das Energieverbraucherportal (www.energieverbraucherportal.de) kürt jedes Jahr deutschlandweit die besten Lokalversorger. Berücksichtigt werden dabei 25 Kriterien, die einen umfassenden Preis-Leistungsvergleich von Strom- und Erdgastarifen ermöglichen. So prüft das Verbraucherportal zum Beispiel, ob ein zertifiziertes Öko-Produkt angeboten wird, ob die Kunden Energieberatung in Anspruch nehmen können und wie sich das Unternehmen regional engagiert. Insgesamt wurden in Deutschland 113 Unternehmen ausgezeichnet.

Die TWS sind im Schussental als Sieger hervorgegangen. „Wir sind uns unserer Verantwortung für die Menschen in der Region bewusst. Das zeigt sich in unseren Produkten, die mit twsNaturstrom, twsBiogas und twsKlimagas deutlich ökologisch geprägt ist“, erklärt Robert Sommer. In die Bewertung eingegangen ist auch das regionale Engagement der TWS. „Klima- und Umweltschutz liegen uns sehr am Herzen, deshalb haben wir zum Beispiel die Initiative Grüner Weg mit gegründet.“