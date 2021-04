Online-Veranstatungen der Familientreffs und Familienzentren im Kreis Ravensburg

Seit 2017 werden im Kreis Ravensburg Sozialraumbündnisse von Familientreffs und Kindertageseinrichtungen gefördert. Die Förderung des Landkreises ermöglicht den Bündnispartnern, Veranstaltungen für Eltern zu pädagogischen Themen anzubieten. Durch die Einschränkung von Präsenzveranstaltungen konnten von den Sozialraumbündnissen seit Frühjahr 2020 nur eingeschränkt oder digitale Veranstaltungen stattfinden. Damit die Online-Veranstaltungen möglichst viele Familien erreichen, haben sich die Familientreffs und -zentren zu dem Bündnis „Vielfalt im Landkreis Ravensburg“ zusammengeschlossen. Das teilt das Diakonische Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee mit und gibt nachfolgende kostenfreie Termine für interessierte Eltern an.

„Nach kleinen Edelsteinmomenten im Alltag Ausschau halten“ heißt ein Vortrag von Miriam Rinkenauer von der Psychologischen Familien und Lebensberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben am Mittwoch, 28. April, von 19.30 bis 21 Uhr. Anmeldungen bis spätestens 26. April nimmt Elisabeth Heiß vom Familientreff Hofgarten-Treff Aulendorf, E-Mail: heiss.e@caritas-bodensee-oberschwaben.de, entgegen.

Unter dem Motto „Positiv und ressourcenorientiert erziehen und begleiten – Erst Beziehung, dann Erziehung“ referiert Diplom-Sozialpädagogin Isolde Haag am Donnerstag, 20 Mai, von 19.30 bis 21 Uhr. Um rechtzeitige Anmeldung bis 17. Mai im Hoffmannhaus Wilhelmsdorf per E-Mail an i.haag@hoffmannhauswilhelmsdorf.de oder unter der Rufnummer 07505 / 203-190 wird gebeten.

Und am Freitag, 29. Oktober, stehen von 18 bis gegen 20 Uhr Entspannung und Achtsamkeit auf dem Programm der Online-Veranstaltung. Referentinnen sind Stefanie Ban und Sandra Weiß von der Psychologische Beratungsstelle Ravensburg, Veranstalter die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee. Kontaktperson für Anmeldungen bis zum 11. Oktober ist Nora Karanovic vom Familienzentrum Lukas, E-Mail: fazlukas@diakonie-oab.de, Mobilnummer 0160 / 3102351.

Für alle Veranstaltungen ist laut Mitteilung eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es auf der Homepage www.diakonie-oab.de