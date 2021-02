Online-Theaterstück kommt gut an

Die Rückmeldungen zu den vielfältigen Aktivitäten des ZfP Südwürttemberg am diesjährigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus sind aus dem gesamten Südwesten gekommen.

Das ZfP Südwürttemberg inszenierte ein Theaterstück und ließ es wenige Wochen vor dem Gedenktag unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen aufzeichnen. Die Arbeitsgruppe Gedenken des ZfP am Standort Weißenau setzte hierfür ein Preisgeld ein, das aus der Verleihung des Rahel-Straus-Preises von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ 2019 resultierte.

Am 27. Januar ging das Video online. Es ist abrufbar unter der Adresse www.zfp-web.de/unternehmen/erinnern-und-gedenken.

Auf dem Youtube-Kanal des ZfP Südwürttemberg wurde „T4. Ophelias Garten“ bis jetzt 450-mal aufgerufen. Auf die ZfP-Beiträge dazu in Facebook und Instagram kamen durchweg positive Rückmeldungen. Gelobt wurde zum Beispiel das freiwillige Engagement der Involvierten sowie der Mut, das Wagnis dieser Inszenierung einzugehen. Anfragen zum Theaterstück – von Institutionen wie von Privatleuten – kamen aus dem „Widerstandsdorf“ Mössingen auf der Schwäbischen Alb bis hinunter zum Bodensee von der Gemeinde Langenargen.

In den vorangegangenen Jahren hatte die ZfP-Arbeitsgruppe zum Gedenktag in Ravensburg mit jeweils etwa 300 Schülerinnen und Schülern das Thema der sogenannten „Euthanasie“ diskutiert, was in diesem Jahr nicht möglich war. Die Filmversion des Theaterstücks soll deshalb auch als alternatives Angebot für Schulklassen und deren Lehrkräfte dienen. Das ZfP hat dafür eigens Kontakt mit vielen Schulen aufgenommen und eine pädagogische Handreichung erarbeitet.