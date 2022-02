Online-Seminar für Frauen digital auch 2022

Auch im laufenden Jahr 2022 bietet die Diakonie OAB laut einer Pressemitteilung erneut den Online-Kurs „Grenzen setzen – ohne zu verletzen“ an. Starten wird die digitale Frauengruppe am 22.Juli mit insgesamt fünf Terminen. Die Inhalte des Kurses umfassen unter anderem die Beschäftigung mit dem eigenen Bild von Frau-Sein und wie dieses das Handeln beeinflusst oder beeinflussen kann. Außerdem werden Seminareinheiten ihren Schwerpunkt darauf haben, wie im beruflichen und im privaten Kontext jeweils adäquat Grenzen gesetzt werden können. Mit Wertschätzung für das jeweilige Gegenüber und gleichzeitig klar und bestimmt! Ein wesentlicher Bestandteil sind hierbei theoretische Inhalte angelehnt an die Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, praktische Beispiele und Gruppenübungen. Die Seminar-Reihe richtet sich primär an Teilnehmerinnen zwischen 28 und 38 Jahren. Nach einem entsprechenden Vorgespräch können sich grundsätzlich aber auch Frauen mit abweichendem Alter anmelden. Die Kostenbeteiligung je nach Teilnehmerinnenzahl beträgt maximal 140 Euro.

Nähere Informationen finden sich auf der Homepage unter www.diakonie-oab.de. Anmeldung per E-Mail an m.trunk@diakonie-oab.de. Anmeldeschluss ist der 30.Juni.